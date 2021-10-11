WASHINGTON - Çevreciler, Beyaz Saray yakınlarında miting düzenledi (1) - Son Dakika

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Yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevre savunucusu örgütlerinin destekçileri, Yerli Halklar Günü'nün kutlandığı 11 Ekim Pazartesi günü Beyaz Saray yakınlarında bir miting düzenledi.

Protestocular pankartlar taşıdı ve adalet talep eden sloganlar attı. Mitingin düzenleyicisi "İnsanlar Fosil Yakıtlara Karşı" grubu, destekçilerine etkinliğe katıldıkları için birçoğunun tutuklanabileceğini konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray geçen hafta, ABD'nin Avrupalıların Amerika'ya gelişini kutlayan Kristof Kolomb Günü ile aynı gün kutlanacak olan Yerli Halklar Günü'nü ilk kez tanıyacağını duyurdu.

Amerika'da bazı eyaletler Yerli Amerikalıları onurlandırmak için özel günler düzenlese de, ülke tarihinde ilk defa bir ABD başkanı, Yerli Amerikalılar gününü tanıdığını duyurdu. Amerika'nın komşusu Kanada ise on yıllardır Ulusal Yerli Halklar Günü kutlanılıyor.