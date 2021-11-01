Yaban domuzunun saldırdığı adam ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam saatlerinde tarım arazisinde sulama yapan çiftçiye yaban domuzu saldırdı. 53 yaşındaki adam göğüs kısmından ağır yaralanarak önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde yaşayan İ.T. (53) isimli çiftçi dün akşam saat 23.30 sıralarında kendisine ait arazide sulama yaptığı esnada yaban domuzunun saldırısına uğradı. Göğüs kısmından ağır şekilde yaralanan İ.T., ailesi tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan İ.T., Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. İ.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, jandarma da konuyla ilgili tahkikata başladı. - MANİSA