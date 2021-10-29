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Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı - Son Dakika

Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

29.10.2021 14:52
Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Orta Cami ibadete açıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Orta Cami ibadete açıldı.

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, törende yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oruçbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Bıyık ise caminin yapıldığı arsanın hayırsever Mehmet Hekim tarafından bağışlandığını söyledi.

Camide çok amaçlı salon, şadırvan ve tuvaletin de kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacağını belirten Bıyık, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Cami, İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül'ün dua etmesinin ardından ibadete açıldı.

Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Kübra Kaplan, Yağlıdere, Giresun, Orta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağlıdere'de hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı - Son Dakika
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