YANAN EŞYALARIN ARASINDA TAKILARINI ARADI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından evine giren A.U. adlı kadın, yanan eşyalar arasında takılarını aradı.

Yeni Mahalle Lavanta Sokak'ta, 3 katlı binanın 1'inci katında bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ailenin 5 yaşındaki çocuklarının çakmakla oynarken perdeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının ardından evine giren A.U. yanan eşyalarının arasında takılarını aradı. A.U. bir süre sonra ziynet eşyalarını buldu.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.