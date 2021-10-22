Üye Girişi
Yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına 'UYAP Mobil' uygulaması da eklendi - Son Dakika

Yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına 'UYAP Mobil' uygulaması da eklendi

22.10.2021 01:07
Yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına 'UYAP Mobil' uygulaması da eklendi

YARGI Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Mobil uygulaması da eklendi.

YARGI Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Mobil uygulaması da eklendi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlanması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargıda dijital dönüşüm hedeflerine yönelik e-vatandaş, celse, e-arabulucu, e-uzlaştırmacı, e-bilirkişi mobil uygulamaları hayata geçirildi. Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan uygulamalar ile mobil platformlardan da UYAP sistemine erişim sağlanmasının önü açıldı. Yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına UYAP Mobil uygulaması da eklendi.

UYAP ŞİFRESİ VE SMS DOĞRULAMA YÖNTEMİ İLE UYAP SİSTEMİNE GİRİLEBİLECEKDosya ve evrak görüntüleme sağlayan ilk sürüm için gerekli çalışmaların yapıldığı UYAP Mobil uygulamasının alt yapı ve teknoloji geçişleri ile birlikte 2023 yılına kadar yeni teknolojilere uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi hedefiyle geliştirilen uygulamayla yargı çalışanları UYAP'a cep telefonundan ve diğer mobil platformlardan erişim sağlayabilecek. Hakim, savcı, yazı işleri müdürü, katip, mübaşir, icra müdürü ve icra memurları, yetkilerinde olan dosyalara portal şifresi ve SMS doğrulama yöntemi ile UYAP Mobil uygulaması üzerinden güvenli şekilde erişebilecek.YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINA KATKI SAĞLAYACAKUYAP Mobil ile yargı çalışanları 7 gün 24 saat, internet erişiminin olduğu her yerde yetkilerinde olan tüm dosya bilgilerine erişip, dosyalar ile ilgili değerlendirme yapabilme imkanı bulacak. Ayrıca yargı çalışanları duruşmalarını takip edebilecek, izin, yetki gibi özlük bilgilerini görüntüleyebilecek.UYAP Mobil uygulamasının doküman okuma özelliği ile iş yoğunluğu olan savcı ve hakimler mesai saatleri dışında da mobil cihazlardan UYAP'a erişim sağlayarak dosyalarını inceleyebilecek. Uygulama bu yönüyle hakim ve savcıların yargıda dosyaların karara bağlanması için belirlenen hedef sürede dosyalarını tamamlamasına da katkı sağlayacak.UYGULAMANIN YENİ SÜRÜMLERİNDE ONAY BUTONU YER ALACAKÖnümüzdeki dönemlerde geliştirilmesi planlanan mobil uygulamanın sonraki versiyonlarında ise celse, UYAP Mobil ve diğer mobil uygulamalar üzerinden onay işlemleri yapılmaya başlanması, elektronik imza ve benzeri yöntemler ile evrak imzalama ve evrak gönderme işlemlerinin yapılabilmesi, yenilenmiş web tabanlı UYAP sistemine geçilmesi ile web üzerinden yapılan tüm işlemlerin mobil cihazlar ile de güvenli bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Ayrıca dosya yükünün çok olduğu mahkeme ve savcılıklarda hakim veya savcının adliye dışında olması durumunda da UYAP ortamında hazırlanıp onaylarına sunulan evraka mobil uygulamaya girerek onay verebilmesi, bu sayede adli işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İcra çalışanlarının dosyalarına erişimin de güçlendirileceği uygulamada yapılacak güncellemelerle dosya taleplerine ilişkin işlemlerin mobil cihazlara aktarılmasının, bu sayede icra dairelerinin iş yükünün azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.'UYAP MEVZUAT' MOBİL UYGULAMASI YÜKSEK MAHKEME KARARLARINA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilerek hayata geçirilen UYAP Mevzuat mobil uygulaması da hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarının mevzuat ve yüksek yargı kararlarına ulaşabilmesine olanak tanıyor. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilen ve tüm vatandaşların da erişimine açık olan uygulamadaki 'içtihat ara' butonu ile Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına, 'mevzuat ara' butonu ile de kanun, yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ, KHK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme ve HSK İlke Kararına ulaşılabiliyor. Uygulamada yer alan kararlara tarih, dava adı, başvuru numarası gibi kriterler girilerek erişim sağlanabiliyor.


Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, geri dönüşüm, Adalet, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına 'UYAP Mobil' uygulaması da eklendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi 00:56 Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti 23:48 Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı 23:03 Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? 22:29 Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki 17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı         
01:11
Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü         
00:26
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü         
23:30
Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında         
22:37
Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi         
21:58
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
21:08
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 01:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına 'UYAP Mobil' uygulaması da eklendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement