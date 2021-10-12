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YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR - Son Dakika

YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR

12.10.2021 12:34

Yeni mezun öğrencilerin iş bulmasını kolaylaştırmak ve tecrübe edinmelerini sağlamak için hayata geçirilen eğitimlerle sektöre 'hazır mezun' kazandırılması hedefleniyor.

Yeni mezun öğrencilerin iş bulmasını kolaylaştırmak ve tecrübe edinmelerini sağlamak için hayata geçirilen eğitimlerle sektöre 'hazır mezun' kazandırılması hedefleniyor. İŞKUR ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, büyük şirketlerde iş bulmalarının yanı sıra ders aldıkları sınıflarda öğretmen olma fırsatı da yakalıyor.

İŞKUR ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi iş birliği ile 'Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı' hayata geçirildi. Program kapsamında okuduğu bölüm fark etmeksizin öğrencilere, sektör tecrübesine sahip profesyonel eğitmenlerden yüzde 100 burslu olarak eğitim alma fırsatı sunuldu. Öğrencilerden bir kısmı büyük şirketlerde kısa süre içinde iş bulurken, bir kısmı da programda diğer öğrencilere eğitim vermek için kolları sıvadı. Mezunlar, düzenlenen yemekte İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile bir araya geldi.

Üniversite öğrencilerinin iş bulma kaygısını azaltmak ve yeni değil 'hazır mezun' hedefi ile yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, 'Öğrencilere dijital eğitim veriyoruz. Buradan mezun olan bir öğrenci nereye giderse gitsin, elinde bir dijital sertifika oluyor. Neredeyse bütün şirketlerin aradığı da dijitale yatkınlıktır. Buradan mezun olan herkes dijital insan olarak mezun oluyor. Bundan dolayı da işi hazır diyoruz. Arkadaşlarımız mezun olmadan önce, öğrencilerle iş görüşmeleri yapıyor. Staj yapmalarına da olanak sağlıyor ve öğrencileri işe yerleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BİTER BİTMEZ İŞ BULDUM

Bilgi Teknolojileri Bölümü Mezunu Doğukan Kutlu, 'Sektörde biraz iş sıkıntıları olduğu zaman üniversitenin eğitimlerine başladım. Başladıktan sonra da içerisinde bulunduğum sınıf ortamı, derslerin uygulamalı ve teorik şekilde anlatılışı sonrasında ciddi birikimlere sahip oldum. Eğitim biter bitmez de lider Alman firmalarından bir tanesinde çalışmaya başladım' dedi.

KARİYERİME EĞİTİM DÜNYASINDA DEVAM EDECEĞİM

Üniversiteden aldığı eğitmenlik teklifiyle kariyerine eğitim dünyasında devam edeceğini belirten Kutlu, 'Tecrübelerimi öğrencilere geçirmek istiyorum. Öğrenciler üniversiteden mezun olduklarında iş bulma sürecinde zorlanıyor. Üniversiteden de sadece teorik bilgilerle mezun oluyorlar. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi gibi üniversiteler bu durumların azaltılmasına olanak sağlıyor. Üniversitede aldıkları teorik bilgiyi burada uygulamalı olarak hayata geçiriyorlar. Kurumsal hayattan gelen danışmanlar gerçek hayatta şirketlerde ne gibi zorluklarla karşılaşılacağını söyleyip, pratik uygulamalar yaparak öğrencileri iş hayatına daha da yakınlaştırmaya çalışıyor. Ben öğrenciliği hayatım boyunca seviyordum, eğitmenlik de benim için farklı bir heyecan olacak' diye konuştu.

EĞİTİMLER DÖNÜM NOKTAM OLDU

Bir güvenlik şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak çalışan Eray Çakır, 'Bundan 2 yıl önce aldığım bir eğitimle siber güvenlik uzmanı olarak çalışmaya başladım. Mezun olduğumda yaklaşık 2 ay işsiz kalma durumum oldu. Sonrasında da burada eğitime başladım. Bu eğitimler benim dönüm noktam oldu. O zamanlar sektörel anlamda bilgim ve iş tecrübem yoktu. Yeni mezun olarak tecrübesiz bir şekilde işe girmek çok zor. Ben kendimi biraz daha ön planda tutabilmek için blog yazıları yazdım, videolar çektim, aktif olarak paylaşımlar yaptım. Benim bir şeyleri yapmaya çalışıyor olmam dikkat çekti. Böylece ilk iş hayatıma başlamış oldum. Üniversitede de Siber Güvenlik Eğitmeni olarak çalışmayı istiyorum. İş mülakatlarına girdiğinizde bile öncelikle üniversitede ne yaptığınızı soruyorlar' ifadelerini kullandı.

İLK İŞ DENEYİMİM BU EĞİTİMLERDEN SONRA OLDU

800 saatlik eğitimlerin ardından ilk iş deneyimine atıldığını ifade eden Burak Karadağ ise 'Eğitimin en büyük katkısı günümüz teknolojisini kullanan konuları bize aktarmaları oldu. Eğitim bittikten sonra daha dolu bir şekilde iş görüşmeleri yapar oldum. 2018'de mezun olduktan sonra iş arayışı içine girdim, her görüşmede tecrübe istiyorlardı. Çok kısa sürede iş bulabildim. İlk iş deneyimim bu eğitimlerden sonra oldu. Firmalar yeni mezun arayışında değildi ve deneyim istiyordu. Şu an yazılım geliştirme uzmanı olarak iyi bir firmada çalışıyorum. Buralarda yükselmek istiyorum' diye konuştu.

YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR
YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR
YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR
YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR

Üniversite, Ayvansaray, İstanbul, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: YENİ DEĞİL 'HAZIR MEZUN' HEDEFİ; EĞİTİM ALDIKLARI SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLUYORLAR - Son Dakika
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