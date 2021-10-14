Üye Girişi
Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Son Dakika

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

14.10.2021 20:53

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf makinesinin deklanşörüyle avlayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdilerde göç yolundaki kuşları görüntülüyor 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf...

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf makinesinin deklanşörüyle avlayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdilerde göç yolundaki kuşları görüntülüyor

SİVAS - 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraf makinesinin deklanşörüyle avlayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdilerde göç yolundaki kuşları görüntülüyor.

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Aslan, yaklaşık 4 yıldır adeta fotoğraf makinasının deklanşörüyle yaban hayatını avlıyor. Gece gündüz demeden dağ tepe gezerek yaban hayvanlarını görüntüleyen Aslan, birbirinden güzel kareler yakalıyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle göç yolunda olan kuşları da fotoğraflayan Aslan, Ak Kuyruklu Kartal gibi ihtişamlı kuşların yanı sıra Baştankara gibi minik kuşları da görüntüledi. Bugüne kadar 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan Aslan, bir kuşu fotoğraflamak için günlerce çaba harcadığını söyledi.

280 kuş türü fotoğrafladı

Fotoğrafçı Mustafa Aslan, "Bugüne kadar 4 yılda 280 farklı kuş türü fotoğrafladım. Bu kuşlar şuan göç sezonundalar. Sonbahar göçündeler, geldikleri yere geri dönüyorlar. Kuşlar ılıman iklimi sevdikleri için yaz aylarında Avrupa'ya Türkiye'ye üremek için geliyorlar. Sonrasında sonbaharda geri dönüyorlar. Hem Avrupa'dakiler hem Türkiye'dekiler bizim bu İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'dan geçerek Orta Doğu'ya gidiyorlar. Birçok farklı kuş türünü fotoğrafladım. İçlerinde Yılan Kartalı, Ak Kuyruklu Kartal gibi güzel ihtişamlı hayvanlarda var. Bir yandan çok küçük Kızılgerdan, Baştankara gibi minicik kuşlarda var" dedi.

Bir kuş için günlerce uğraşabiliyor

Aslan, bir kuş türünü görüntülemek için bazen 6-7 gününü harcadığını belirterek, "Kuşları görüntülerken her gün birbirinden farklı oluyor. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Arazide her gün farklı bir macera yaşıyorum. Tabi ki zorlukları var. Özellikle kış aylarında hava şartları çok zorluyor. Bir yandan da yaz aylarında yine güneş zorlayıcı olabiliyor. Bugüne kadar beni en zorlayan anlardan biri flamingo çekerken flamingo dışkılarının içinde yüz üstü uzanıp görüntü almaya çalışmam olmuştu. Güzel bir fotoğraf karesi için bazen 6-7 saat vakit harcayabiliyor insan. Bazen çok uzak yerlere gidip eli boş gelebiliyor. Bazen bir tüt için günlerce uğraştığım ama görüntü alamadığım oluyor. Tabi burada fotoğrafın kalitesi de önemli. Eğer çok değerli güzel bir fotoğraf istiyorsanız onun için fazla uğraşmanız gerekebiliyor. Benimde bir kuş türü için 6-7 günümü harcadığım olmuştu" diye konuştu.

Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı

Mustafa Aslan, Sonbahar, Sivas, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muharrem İnce'nin 20:03 Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü? İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek 19:18 Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF 17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Karabağ'da 1 Azerbaycan askeri şehit oldu Karabağ'da 1 Azerbaycan askeri şehit oldu         
20:23
Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı         
19:50
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi         
17:49
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş         
16:30
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 21:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllarını verdi: 4 yıl boyunca 280 kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement