İSTANBUL-Yolda bulduğu 500 bin lirayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti - Son Dakika

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Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Adem Cevahir, dün çalıştığı sırada Güngören'de yol ortasında içinde 500 bin lira olan bir cüzdan buldu. Bulduktan sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını ardından cüzdan sahibine ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.

Güngören Belediyesi'nde 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Adem Cevahir, dün saat 07.00 gibi ağır bir cüzdan bulduğunu söyledi. Çalıştığı sırada Merter Ali Rıza Caddesi yolu üzerinde cüzdanı bulan Cevahir, önce bu olayı önemsemedi. Cüzdanı eline aldığında çok ağır olduğunu fark eden Cevahir, içini açtığında şok olduğunu ve cüzdanın içinde bir sürü euro ve dolar olduğunu belirtti. O esnada ne yapacağını şaşıran Adem Cevahir, arkadaşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini sordu. Ardından polisi aradıklarını ifade eden Adem Cevahir, 'Cüzdan içinden çıkan numarayı aradık ve sahibine ulaştık' dedi.

BİN DOLAR HEDİYE ETTİ

Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, 'Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik' diye konuştu. Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, 'Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı' açıklamasını yaptı.

İşçi Adem Cevahir'i dün örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken 'Biz de Güngören Belediye olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun' şeklinde konuştu.