Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Son Dakika

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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