Habertürk canlı yayınında konuktan tepki çeken sözler: Artık İstanbul'da asgari ücret alan yok, bu külliyen yalan - Son Dakika
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Habertürk canlı yayınında konuktan tepki çeken sözler: Artık İstanbul'da asgari ücret alan yok, bu külliyen yalan

20.11.2022 00:28

Habertürk ekranlarında yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Onur Erim, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı. "4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen CHP'li vekil Gülay Yedekçi'ye yanıt veren Erim, "Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın." dedi.

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni yılın asgari ücretinin ne kadar olacağı da merak edilmeye başlandı. Televizyon programlarında da asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Habertürk ekranlarında ilginç bir diyalog yaşandı.

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programı konuklarından CHP'li vekil Gülay Yedekçi ile Onur Erim arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

"İSTANBUL'DA KİMSE ASGARİ ÜCRET ALMIYOR"

"4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen Yedekçi'ye Onur Erim tepki gösterdi. "Ben artık bu rakamların ne olduğunu anlatmaktan bıktım. Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın" diyen Erim'e Yedekçi, şu yanıtı verdi:

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"DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

" Türkiye'de nüfusun yüzde 57'si asgari ücretle geçiniyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz?" Bunun üzerine Onur Erim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ekonomik problem var doğru, Türkiye'de insanların alım gücü düştü evet doğru. Ama bana İstanbul'da insanlar 5 bin 500 lira alıyorlar demeyin, bu külliyen yalan, bu kuyruklu yalan."

"CHP GERÇEKLERLE YÜZLEŞSİN"

Siz gerçeklerle yüzleşin, CHP gerçeklerle yüzleşsin desin ki 'Bu insanların alım gücü çok düştü' evet sonuna kadar evet.. Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz."

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Habertürk, Güncel, Son Dakika

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