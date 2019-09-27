Son Dakika Haberleri: Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, Musa Şimşek dünya ikincisi
Son Dakika Güncel Haber

Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, Musa Şimşek dünya ikincisi

1 saat önce

Kazakistan'ın Almati kentinde devam eden Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek gümüş madalya kazandı.

Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, Musa Şimşek dünya ikincisi, System.String[]

Kazakistan'ın Almati kentinde devam eden Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek gümüş madalya kazandı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde tatamiye çıkan judokalardan kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek dünya ikincisi oldu. Habibe, finalde şampiyonanın en hızlı ipponunu Japon Airi Yazawa karşısında 23 saniyede elde ederken sıkletinde şampiyonluğunu ilan etti. Şimşek ise final karşılaşmasında Çekyalı rakibi karşısında kazandığı gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Habibe Afyonlu ilk turu bay geçerken çıktığı tüm maçlarını ipponla kazanmasını bildi. İkinci maçında Kanadalı Emma Caldwell'ı, üçüncü turda Hollandalı J. Van Lieshait'i (shido) ile çeyrek finalde Hırvat Katarina Kristo'yu yarı finalde Belçikalı Alessia Corrao'yu ve son olarak finalde Japon Airi Yazawa karşısında galibiyet serisini ipponla tamamladı. Afyonlu, finaldeki rakibi karşısında 23 saniyede ipponla sonuca giderken hem dünya şampiyonu oldu hem de Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandırdı.

Erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Musa Şimşek ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Kazak Atabek Turlybayev'i waza-ari puanıyla yenen milli judoka; üçüncü maçında İtalyan Manuel Vinci'i ve çeyrek final karşılaşmasında da Tacikistanlı Ganijan Ganiev'i ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şimşek bu turda Brezilyalı Gustavo Gomes'i waza-ari ile yenerek finale çıktı. Dünya şampiyonluğu ve altın madalya için karşılaştığı Çekyalı Adam Kopecky'a yenilen Musa Şimşek gümüş madalyanın sahibi olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçti. İkinci maçında İtalyan Sara Lisciani'iyi ipponla (3 shido) ile yendi. Çeyrek final müsabakasında Brezilyalı Sarah Souza'ya yenilen Yıldız repesaja kaldı. Bu turda Hollandalı Alexe Wagemaker ile karşılaştı. Rakibine yenilen Özlem Yıldız yedinci oldu.

63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ilk turu bay geçti. İkinci maçında Kanadalı Jordann Warner'i ipponla yendi. Üçüncü tur maçında Ukraynalı Yuliia Kurcenko'ya altın skorda yenildi ve elendi.

Şampiyonada yarın kadınlar +70 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Hilal Öztürk, ikinci turda rakip bekleyecek.

Erkekler, +90 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Kazak Bakhtiyar Surtebayev ile mücadele edecek.

(İHA)

Musa Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin
Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 18:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Habibe Afyonlu dünya şampiyonu, Musa Şimşek dünya ikincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]