Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a günlük tır geçişleri arttı - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçiş yapan araç sayısı 2 bine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ticaretin aksamaması için Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede dorse ve şoför değişimi şeklinde 1 Mart'tan itibaren hayata geçirilen "temassız ticaret" uygulaması 4 Haziran'da normal seyrine döndü. Bu kapsamda Habur Sınır Kapısı'nda, yük taşımacılığının yeniden başlamasıyla hareketlilik de artarken, ortalama günlük 2 bin araç Irak'a geçiş yapıyor.

Sınır kapısında yaşanan bu hareketlilik ihracatçı ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin yüzünü güldürdü.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi Şebap Taşkın, salgına rağmen sınır kapısında giriş ve çıkışların arttığını belirtti.

Taşkın, "Habur Sınır Kapısı bölgenin can damarı, binlerce ailenin de ekmek kapısı durumda. Günlük 2 bin araç giriş, 2 bin araç da çıkış yapıyor. Habur'un bu şekilde çalışmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Sınır kapımız çok iyi çalışıyor"

Sürücü Mehmet Es, aracıyla Irak'a mal taşıdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sınır kapımız çok iyi çalışıyor. Pandemi olmasına rağmen araç giriş ve çıkış sayıları 4 bine ulaştı. Biz sürücüler bu durumdan çok memnunuz. Sınır kapısına vardığımız zaman hiç aracımızdan inmeden işlemlerimizi peronlar üzerinden hallederek karşı tarafa geçebiliyoruz. Irak gümrüğünde çok bekletildiğimiz için sıkıntı çekiyoruz. Eğer onlar da biraz hızlı olsalar araç giriş ve çıkış sayıları daha da artar."

Sürücüsü Seyfettin Tunç, "Irak tarafına çok rahat ve hiç beklemeden geçebiliyoruz. Habur Sınır Kapısı'nda çok güzel bir sistem var." diye konuştu.