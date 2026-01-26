Habur Sınır Kapısı'nın Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Habur Sınır Kapısı'nın Önemi

Habur Sınır Kapısı\'nın Önemi
26.01.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Habur Sınır Kapısı, Türkiye-Irak ticaretinde stratejik rol oynamaya devam ediyor, güncel veriler açıklandı.

Habur Sınır Kapısı, Türkiye ile Irak arasındaki ticarette ana geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin Irak'a açılan en büyük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda konuşan İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur Sınır Kapısı'nın Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çekti. 2025 yılı verilerini paylaşan Şanverdi, Türkiye'nin toplam ihracatının 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 12 milyar 382 milyon dolarının Irak'a yapıldığını belirtti. Irak'ın Türkiye'nin ihracatında ilk 10 ülke arasında 5'inci sırada yer aldığını ifade eden Şanverdi, bu ticaretin yüzde 4,5'inin Habur üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı. İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2025 yılında 3 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracata aracılık ettiğini kaydeden Şanverdi, bu rakamların Habur'un yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de dış ticaretin kilit noktalarından biri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Habur'daki yoğun trafiğe de değinen Şanverdi, 2025 yılında sınır kapılarından toplam 1 milyon 733 bin aracın giriş-çıkış yaptığını, yolcu trafiğinde ise 3 milyon 514 bin kişinin işlem gördüğünü aktardı. Şanverdi, bu yoğunluğun gümrük hizmetlerinde hız, dikkat ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Gümrüklerin toplumu koruma görevine de vurgu yapan Şanverdi, 2025 yılında bölgede bin 39 kaçakçılık olayının engellendiğini, ele geçirilen eşyanın toplam değerinin 2 milyar 400 milyon TL'yi aştığını açıkladı. Şanverdi ayrıca 1 milyon 350 bin karton kaçak sigara ele geçirildiğini, ihaleli eşya satışlarıyla da devlet hazinesine 523 milyon TL'nin üzerinde kamu geliri sağlandığını belirtti.

Şırnak Valisi Birol Ekici de, Habur Sınır Kapısı'nda görev yapan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Günde yaklaşık 10 bin kişinin kapıdan geçiş yaptığını belirten Vali Ekici, "İlk kapıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatini, gücünü ve köklü geleneğini göstermek bizim için büyük bir gurur ve onurdur" dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirilerek, plaket ve ödüller takdim edildi. Programın ardından sahada görev yapan gümrük personeli, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan yolcu ve şoförlere karanfil dağıtarak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Habur Gümrük Müdürlüğü Ay Yıldız Eğitim ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Habur Sınır Kapısı, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habur Sınır Kapısı'nın Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:49:37. #7.11#
SON DAKİKA: Habur Sınır Kapısı'nın Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.