Son Dakika Haberleri: Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı

Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı

12 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş ile ilgili FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş ile ilgili FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında üçüncü dalga olarak; Ankara ve İstanbul illerinde toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Şu aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştır" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

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