Hachalu Hundessa: Özgürlük şarkıları söyleyen, cinayete kurban giden Etiyopyalı şarkıcı - Son Dakika

Hachalu Hundessa: Özgürlük şarkıları söyleyen, cinayete kurban giden Etiyopyalı şarkıcı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, ülkenin en popüler şarkıcılarından Hachalu Hundessa'nın öldürülmesinin ardından çıkan çatışmalarda, 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, ülkenin önde gelen şarkıcılarından Hachalu Hundessa'nın öldürülmesinin ardından çıkan çatışmalarda, 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

34 yaşındaki Hundessa, ülkedeki Oromo etnik grubunun siyasi seslerinden biri olarak sivrilmiş ve müzik kariyeri boyunca çok sayıda düşman edinmişti.

Başkentte araç kullanırken vurulan Hundessa'nın cinayetinden sonra iki zanlı Pazartesi akşamı tutuklandı. Ancak polis, cinayetin nedenini açıklamadı ve zanlılara henüz bir suçlama yöneltilmedi.

BBC Afaan Oromoo'dan Bekele Atoma, ülkede hükümetlerin canını sıkan müzisyeni yazdı:

Büyükbaş hayvanlara bakarak büyüyen, eski siyasi mahkum Hachalu Etiyopya'nın en büyük müzik yıldızlarından biri oldu. Romantizm ve siyasi özgürlüklerden bahseden şarkılarıyla hayranlarını büyüledi.

Hachalu'nun babası, Ambo kentinde elektrik idaresinde çalışıyordu ve oğlunun doktor olmasını istiyordu. Ancak Hachalu tıpa pek ilgi göstermedi.

Hachalu'nun küçüklüğünden beri tutkusu, annesinin de teşvikiyle müzik ve şarkı söylemekti. Etiyopya'nın en büyük etnik gurubu Oromolar'ın yaşadığı Oromya bölgesindeki Ambo kentinin dışında ailesinin yetiştirdiği büyükbaş hayvanlara bakıyordu.





2017'de BBC Afaan Oromoo'ya verdiği mülakatta "Ne zaman aklıma gelse şarkı söylerdim" demişti.

Beş yıl hapis yattı

Ailenin sekiz çocuğundan biri olan Hachalu, 1986'da başkent Addis Ababa'ya 100 kilometre uzaklıktaki Ambo kentinde dünyaya geldi.

Ambo kenti, muhalif grupları yasaklayan ve eleştiri getirenleri hapse atan bir yönetim altında, kendilerini baskı altında hisseden Oromoların kendi kendini yönetmek için yürüttüğü mücadelenin, ön saflarından biriydi.

Hachalu, Ambo'da öğrenim gördü, özgürlük için kampanya yürüten öğrenci gruplarına katıldı.

Hachalu 2003'te 17 yaşındayken, siyasi faaliyetleri yüzünden beş yıl hapis cezası aldı.

Babası, hapishanede moralini yüksek tuttu ve ziyaretleri sırasında "hapis insanı güçlendirir" dedi.

Hachalu, hapishanede Etiyopya'nın tarihi, imparatorlar ve diktatörlerin yönetimi hakkında bilgisini artırdı.

Ambo hapishanesinde yatarken, müzik kabiliyetini de geliştirdi.

2017'deki mülakatında "Demir parmaklıkların arkasına atılmadan önce, şarkı sözü ve melodi yazmayı bilmiyordum" demişti.

Hapishanede geçirdiği yıllarda, dokuz şarkı yazdı ve çıktıktan bir yıl sonra, 2009'da ilk albümünü çıkarttı.

Sürgüne gitmeyi reddetti

Bu albümle bir yıldıza ve Oromo halkının hayallerinin siyasi sembolüne dönüştü.

Ancak, siyasi rolünü pek önemsemiyordu ve "Ben bir siyasetçi değilim. Ben bir sanatçıyım. Halkımın çektikleri hakkında şarkılar söylemem beni bir siyasetçi yapmaz" demişti.

Dönemin Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi ve halefi Hailemariam Desalegn döneminde, kovuşturmadan korkan çok sayıda müzisyen ve eylemci sürgüne gitmişti. Ancak Hachalu Etiyopya'da kaldı ve gençlere haklarını savunmaları çağrısı yaptı.

Şarkılarından biri, kimliğinden gurur duyan ve bunun için ölmeyi göze alan bir kıza duyduğu aşkla ilgiliydi.





'Cesur savaşçılar ve atlılar'

İkinci albümü, Waa'ee Keenya (Halimiz) 2013'te ABD'de turnedeyken çıktı. Amazon'da en çok satan Afrika albümü olmuştu.

İki yıl sonra, Maalan Jira? (Neyim var ki?) adlı single'ı çıktı. Hükümetin kentin sınırlarını genişletmeye karar vermesinden sonra, Oromolar'ın başkent Addis Ababa ve çveresinden çıkartılmasını anlatıyordu.

Hachalu için, 2015'teki tahliyeler, tarihin tekerrür etmesiydi.

Oromo tarihçilerin, şimdi Addis Ababa olarak bilinen yerin, bir zamanlar Oromo halkından Tulama kabilelerinin memleketi olduğuna ve İmparator 2. Menelik tarafından sürüldükleri görüşünü paylaşıyordu.

Hachalu, Haziran ayında İmparator 2. Menelik'i, Addis Ababa'yı başkenti yaparken, kendilerini cesur savaşçılar ve atlılar olarak gören Oromolar'ın atlarını çalmakla suçlayarak, imparatorların taraftarlarını kızdırmıştı.

Hachalu'nun şarkıları, 2015'te Oromolar'ın yerlerinden edilmesine son verilmesi talebiyle ortaya çıkan protesto hareketinin marşı olmuştu.

2017'de protestoların yoğunlaştığı dönemde, Hachalu bir şarkı daha çıkarttı.

Şarkıda "Yardımın dışarıdan gelmesini beklemeyin, bir rüya gerçeğe dönüşmez. Ayaklanın, atınızı hazırlayın ve savaşın, saraya yakın olan sizsiniz" diyordu.

Addis Ababa, Etiyopya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:57 

Son Dakika Dünya Hachalu Hundessa: Özgürlük şarkıları söyleyen, cinayete kurban giden Etiyopyalı şarkıcı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hachalu Hundessa: Özgürlük şarkıları söyleyen, cinayete kurban giden Etiyopyalı şarkıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]