Hacı Ömer Sabancı Holding MKK'ya başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hacı Ömer Sabancı Holding MKK'ya başvurdu - Son Dakika Ekonomi

Hacı Ömer Sabancı Holding MKK'ya başvurdu

6 saat önce

Hacı Ömer Sabancı Holding, 997 bin 178 lira nominal tutarlı Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding MKK'ya başvurdu, System.String[]

Hacı Ömer Sabancı Holding, 997 bin 178 lira nominal tutarlı Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla toplam 38 şirket MKK'ya başvurdu.

Söz konusu şirketlerden Hacı Ömer Sabancı Holding, 997 bin 178 lira nominal tutarlı, Formet Çelik Kapı Sanayı ve Ticaret 4 milyon lira nominal tutarlı Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Hacı Ömer Sabancı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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