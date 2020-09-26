Hacıbektaş ilçesindeki proje sahasında ikinci ürün hasadı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Mikail köyünde, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında silajlık mısırın hasadı yapıldı.

KOP tarafından uygulanan "Bozkırda Çift Ürün Yem Bitkisi ile Mümkün Projesi" ile daha önce yemlik fiğ hasadı yapılan alanlara ekilen sılajlık mısırın da hasadına başlanıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Emrah Şenoğlu, ikinci ürün hasadı nedeniyle köydeki tarım arazilerinde incelemede bulunarak üreticiden bilgi aldı.

Yılmaz, buradaki açıklamasında, yöredeki, sosyo-ekonomik dezavantajları ortadan kaldırıp kırsalda yem bitkisi yetiştiriciliğini desteklemek amacı ile yürütülen projede başarı sağlandığını belirtti.