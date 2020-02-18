Hacıbektaş'ta sürek avı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sürek avı düzenlendi.



Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün izni, İlçe Jandarma Komutanlığının gözetiminde yaban domuzlarıyla mücadele çalışması yapıldı.



Hırkadağı ve Kızılöz mevkisinde gerçekleştirilen sürek avına ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.



Faaliyete katılanlardan Savaş Yenal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban domuzlarının ekili tarla ve bahçelere ciddi oranda zarar verdiğini belirtti.



Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Yenal, bölgede hızla artış gösteren yabani domuz sayısının kontrollü şekilde azaltılmasına yönelik sürek avı yapıldığını kaydetti.