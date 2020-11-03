Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi

03.11.2020 12:50
Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 2 asıl 1 ek gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilk olarak İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diledi. Başkan Özdoğan, 'Deprem ülkesi olduğumuzu unutmamamız gerekir' diyerek afetzedelere devletin her türlü yardımları ulaştırdığını söyledi. Özdoğan, "Devletimiz Dün olduğu gibi bugün de yaraları saracak durumda. Bütün ekip ve kurumlar seferber olmuştur. Bu vesile ile tedbirin ne kadar önemli olduğunu belirterek, Allah devletimize, milletimize zeval göstermesin. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.

Gündemin birinci maddesi 2020/3 sayılı plan bütçe komisyon raporu görüşülerek 2021 bütçesinin 23 milyon olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Yukarı Mahalle 3509 Ada 1 nolu parsel ve 4422 Ada 3 nolu parselin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tashihen devrilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye meclisi Kasım ayı toplantısı ek gündem maddesinde ise Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve 1619 sayılı ek ödenek talebi görüşülerek, 2020 yılı bütçesine 5 milyonluk ek bütçe eklenmesi oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi
Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi

Bilal Özdoğan, Hacılar, Karar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövdü 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız         
11:48
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi         
11:26
Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 13:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei