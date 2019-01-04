Son Dakika Haberleri: Hacılar Halkı Büyükkılıç'ı Bağrına Bastı

Hacılar Halkı Büyükkılıç'ı Bağrına Bastı

32 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ile İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve teşkilat mensupları ile birlikte Cuma programı kapsamında Hacılar ilçesini ziyaret etti.

Hacılar Halkı Büyükkılıç'ı Bağrına Bastı, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ile İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve teşkilat mensupları ile birlikte Cuma programı kapsamında Hacılar ilçesini ziyaret etti.

Hacılar ziyaretinde Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Karşılamaya gelen hemşehrileri ile tek tek tokalaşarak gönülleri alan Başkan Büyükkılıç, " Kadirşinas Hacılarlı kardeşlerim her zaman olduğu gibi bugünde bizlere kucak açtı, bağrına bastı. Onların bu güvenine, sevgisine Rabbim bizleri layık kılsın" dedi.

Hacılar Camikebir Camii'nde Cuma namazını eda eden Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkan vekili Bilal Özdoğan ve Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile birlikte sohbet evinde Hacılarlı hemşehrileri ile çay içip sohbet etti. Vatandaşların 31 Mart'tan sonraki yeni dönem için yapılmasını istedikleri talepleri dinleyerek Hacılar ilçesi için yapılması düşünüler projeler hakkında bilgiler verdi.

Semt pazarı esnafı ve semt pazarından alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşarak hemhal olan Başkan Büyükkılıç, "Yaz kış demeden fedakarca ucuz fiyata kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturarak evine helal rızık götürme çabası içerisindeki tüm esnaf kardeşlerime helalinden bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Hacılar'ın en sorunsuz ve günden güne gelişen bir ilçe olduğunu kaydeden Büyükkılıç "Müteşebbis Hacılarlı kardeşlerimiz şehrimiz ekonomi, sanayi ve istihdamına çok önemli katkı sağlıyor. Hacılar Belediyemizin başlattığı Kentsel dönüşüm projeleri, yeni yapılan sosyal ve kültürel yaşam alanları, gelişmeye çok açık arazi yapısı ile Hacılar önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek yeni proje ve yatırımlarla daha da büyüyecek, gelişecek, güzelleşecek ve en prestijli ilçelerimizden birisi olacak. Bunu hep birlikte yapacağız. El ele gönül gölüne vererek ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı içerisinde Kayseri'yi daha güzel noktalara taşıyacaklarını" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

İsmail Tamer, Ak Parti, Kayseri, Hacılar, Güncel
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