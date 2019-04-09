Son Dakika Haberleri: Hacire Hemşire, Dicle Nehri Kenarında Ölü Bulundu (2)

Hacire Hemşire, Dicle Nehri Kenarında Ölü Bulundu (2)

55 dakika önce

HACİRE HEMŞİRE TOPRAĞA VERİLDİBatman'ın Hasankeyf ilçesinde, dün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izleri olan hemşire Hacire Arıca'nın cenazesi, Batman Bölge Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hacire Hemşire, Dicle Nehri Kenarında Ölü Bulundu (2), System.String[]
HACİRE HEMŞİRE TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, dün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izleri olan hemşire Hacire Arıca'nın cenazesi, Batman Bölge Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yakınları tarafından mezarlığa getirilen 1 çocuk annesi Hacire Arıca'nın cenazesi, burada kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BABASI: KIZIMIN HİÇBİR GÜNAHI YOKTU

Hacire Arıca'nın babası Mehmet Akgül, kızının işsiz olan damadı Burhan Arıca ile sorunları olduğunu söyledi. Akgül, "Kızım 5 yıldır sağlık sektöründe çalışıyordu. Eşiyle sorunları vardı. Kızımdan sürekli kredi çekmesini istiyordu. İki gündür her yerde arıyorduk. Batman polis teşkilatı ve savcılardan ricamız; katilin bir an önce yakalanması. Kızımın hiçbir günahı yoktu. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Kocası sürekli kızımdan kredi çekmesini istiyordu. Çok borçlanmıştı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayeti işlediği iddia edilen Burhan Arıcı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:06 Kaynak: DHA
Hasankeyf, Batman, Dicle, Güncel
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