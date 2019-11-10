Son Dakika Haberleri: Hadim çevre yolu genişletiliyor
Son Dakika Güncel Hadim çevre yolu genişletiliyor

Hadim çevre yolu genişletiliyor

7 saat önce

Hadim ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çevre yolunda kavşak yapımı ve yol genişletme çalışmalarına başlandı.

Hadim çevre yolu genişletiliyor, System.String[]

Hadim ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çevre yolunda kavşak yapımı ve yol genişletme çalışmalarına başlandı.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, yolun Bozkır ile Taşkent ilçelerini birbirine bağladığını söyledi.

Çalışmaların kiraz üreticisi ve tüccarlar açısından da önemli olduğunu anlatan Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Hadim çevre yolu olarak adlandırdığımız güzergah özellikle yaz aylarında kiraz üreticileri ve tüccarlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Kiraz haline ürün getiren kamyonlar ve ticari amaçlı tırlar bu yolu kullanmaktadır. Böylelikle şehir içi trafiği de rahat nefes almaktadır. İlçe girişleri için 2 ayrı kavşak yapılacak. Yolun heyelandan etkilenmemesi için de istinat duvarları yapılıyor. Çalışmaların devam etmesine rağmen kapalı yol bulunmamaktadır. Sürücülerimizin yine de dikkatli olmasını tavsiye ediyorum."

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ahmet Hadimioğlu, Kiraz, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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