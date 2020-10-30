Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı - Son Dakika

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları toplantısı yapıldı.

AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, yaptığı açıklamada, partisinin güçlü bir teşkilatlanma yapısına sahip olduğunu söyledi.

İlçe teşkilatı olarak sürekli sahada vatandaşlarla iç içe olduklarını belirten Özbahar, şunları kaydetti:

"AK Parti dünyada benzerine az rastlanan bir siyasi hareket olarak tarihe geçmiştir. İktidara geldiği günden bu yana yaptığı reformlar ve elde ettiği başarılar ile Türkiye ve dünyada adından sıkça söz ettirmiştir. Bunun en önemli etkeni ise başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve onun liderliğinde görev alan tüm teşkilat mensuplarının fedakarlık ve azmidir. Bu sebeple tüm teşkilat mensuplarımız, mahalle başkanlarımız ve temsilcilerimizin üstlendiği sorumluluğu biliyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Belediye nikah salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Özbahar, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.