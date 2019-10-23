Hadim ilçesinde "Elektrikli Çit Kurulumu Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.



Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte elektrikli çit kurulumu tanıtıldı.



Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, etkinlikte yaptığı konuşmada projeyle tarımsal verimliliğin arttırılması ve vatandaşların yaşam koşullarının yükseltilmesini amaçladıklarını söyledi.



Projenin 2023 yılına kadar devam edeceğini anlatan İşcan, şunları kaydetti:

"Yeni çeşitler ve yeni üretim modelleriyle üretim sahaları tesisinden, üretilen ürünlerin işleneceği tesislerin kurulmasına kadar, alt yapı hizmetlerinden eğitim hizmetlerine kadar çok geniş bir yelpazede yatırımlar öngörülen bu proje ile bölgemiz çiftçisinin refah düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu vesileyle ekmeğini topraktan kazanan tüm çiftçilerimizi projeyi sahiplenmeye ve kendileri açısından en yüksek faydayı sağlamak için katılımcı olmaya davet ediyorum."

Yerköprü Şelalesi'nde düzenlenen etkinliğe, Hadim Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Fevzi Tosun, Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baki Çetin, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, daire amirleri ve çiftçiler katıldı.