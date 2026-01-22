Hadımköy-Arnavutköy Yolunda Duble Yol Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Hadımköy-Arnavutköy Yolunda Duble Yol Projesi Tamamlandı

22.01.2026 11:32
Arnavutköy'deki yoğun trafik için Hadımköy-Arnavutköy yolunu duble yol standardına kavuşturma projesi tamamlandı, çalışmalar yakında başlayacak.

Arnavutköy'ün en yoğun kullanılan ulaşım akslarından biri olan Hadımköy-Arnavutköy yolunu duble yol standardına kavuşturacak proje tamamlanırken, çalışmaların yakın zamanda başlaması planlanıyor.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, artan nüfus, sanayi alanları ve yoğun işçi trafiği nedeniyle uzun süredir ciddi bir trafik yükü altında kalan Hadımköy-Arnavutköy yolu için kapsamlı bir ulaşım yatırımı hayata geçiriliyor.

İlçenin ana ulaşım omurgalarından biri olan güzergahın mevcut haliyle ihtiyaca cevap verememesi üzerine yapılan proje çalışmaları tamamlandı.

Mevcutta 1 gidiş, 1 geliş olarak hizmet veren yol, proje kapsamında modern, güvenli ve kesintisiz bir duble yol standardına kavuşturulacak. Bu sayede Hadımköy ile Arnavutköy arasındaki ulaşımın daha akıcı, konforlu ve kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında güzergah boyunca 3 hemzemin kavşak, 5 köprü ve 2 alt geçit inşa edilecek. Kritik noktalarda uygulanacak modern mühendislik çözümleriyle kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltılması, geçiş güvenliğinin artırılması ve trafik akışının kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hayata geçirilecek bu yatırımla özellikle yoğun işçi trafiğinin yaşandığı saatlerde oluşan trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azaltılması, Hadımköy-Arnavutköy hattında ulaşımın daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölge trafiğine kalıcı bir rahatlama sağlanması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Hadımköy-Arnavutköy yolunun ilçenin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olduğunu belirterek, projenin TOKİ işbirliğiyle hayata geçirileceğini, ihalesinin yaklaşık bir ay içerisinde yapılacağını ve ihale sürecinin ardından saha çalışmalarının hızla başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

