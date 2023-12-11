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Hadise ''Bebeleri pistten alalım'' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi - Son Dakika
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Hadise ''Bebeleri pistten alalım'' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi

Hadise ve Ece Seçkin, bir etkinlik kapsamında peş peşe sahneye çıktı. Hadise sahnede çektirdiği cesur pozlar için ''Bebeleri pistten alalım'' deyince tartışmanın fitilini ateşledi. Ece Seçkin de şarkıcının sözlerine ''Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyorlar, boşuna yapacaksın bize lolo' diyerek yanıtlamıştı'' karşılığını verdi.

11.12.2023 - 10:25,  Güncelleme: 10:54
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Sevilen sanatçılardan Ece Seçkin ve Hadise, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda peş peşe konserler verdi. Sahnedeki cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise "Bebeleri pistten alalım" alalım diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Hadise'nin sözlerine kendisinden önce sahneye çıkan Ece Seçkin'den cevap gecikmedi.

"BOŞUNA YAPACAKSIN BİZE LOLO"

Sahne kostümleri ve şovlarıyla her daim adından söz ettiren Hadise, Instagram hesabından konserinden kareleri yayınlayarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" notunu yazdı. Hadise'den önce sahneye çıkan Ece Seçkin de paylaşımın ardından kendi sahnesinden kareleri yayınlayarak "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyorlar, boşuna yapaksın bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" dedi. Paylaşımıyla ortalığı karıştıran Hadise daha sonra da sahnede platform üzerinde taşındığı bir kareyi yayınlayarak "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklin" ifadelerini kullandı.

Hadise 'Bebeleri pistten alalım' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi
Hadise 'Bebeleri pistten alalım' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi
Hadise 'Bebeleri pistten alalım' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi
Hadise 'Bebeleri pistten alalım' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi
Hadise 'Bebeleri pistten alalım' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi
Hadise \'\'Bebeleri pistten alalım\'\' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin\'den jet yanıt geldi
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Ece Seçkin, Hadise, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Müzik Hadise ''Bebeleri pistten alalım'' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise ''Bebeleri pistten alalım'' deyince ortalık karıştı! Ece Seçkin'den jet yanıt geldi - Son Dakika
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