Üye Girişi
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı - Son Dakika

Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı

23.07.2021 21:16

Tatiline devam eden şarkıcı Hadise, yeni pozlarını da takipçileriyle buluşturuyor. Son olarak kumsaldaki pozlarını paylaşan güzel şarkıcının, güneşin tadını çıkardığı görüldü.

Yaşadığı aşklar nedeniyle bir türlü magazin gündeminden düşmeyen Hadise, tatiline tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı, tatil yaptığı anlarından beğendiği pozları da takipçilerine aktarıyor.

Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Güzel şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı da tüm gözleri üzerine çekti.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarında oldukça keyifli görünen Hadise'ye takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi. Hadise'nin peş peşe paylaştığı fotoğraflarında güneşin ve kumsalın tadını doyasıya çıkardığı görüldü.

İşte Hadise'nin paylaşımları:

Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı

Sosyal Medya, Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı 20:36 Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro 20:18 Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu 20:07 Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak 18:45 BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı 18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi 17:53 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı 16:48 Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı Korkunç kazada kocasını kaybetti, 15:26 Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
18:27 İstanbul'a dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
18:25 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı
18:22 Cumhurbaşkanı, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak
18:17 Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini ciddiye alınca o kötü imajdan yaptı
17:54 Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
17:52 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
17:23 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj         
20:56
Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz         
20:32
Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Dikkat çeken araştırma: İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor Dikkat çeken araştırma: İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor         
18:37
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı         
15:00
Koronavirüs testi pozitif çıkan erkek, karısının kılığına girip uçak yolculuğu yaparken yakalandı Koronavirüs testi pozitif çıkan erkek, karısının kılığına girip uçak yolculuğu yaparken yakalandı         
14:58
Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz         
13:49
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 21:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement