Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı

Yaşadığı aşklar nedeniyle bir türlü magazin gündeminden düşmeyen Hadise, tatiline tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı, tatil yaptığı anlarından beğendiği pozları da takipçilerine aktarıyor.

Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Güzel şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı da tüm gözleri üzerine çekti.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarında oldukça keyifli görünen Hadise'ye takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi. Hadise'nin peş peşe paylaştığı fotoğraflarında güneşin ve kumsalın tadını doyasıya çıkardığı görüldü.

İşte Hadise'nin paylaşımları: