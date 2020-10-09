Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı " iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi - Son Dakika

Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı " iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi

09.10.2020 23:06
Hadise,

Sürpriz bir aşk olarak görülen Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin bittiği öne sürüldü. Şarkıcı, sevgilisinin köpeği Benek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

Bir süredir aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıkları iddia edildi. Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koydu.

"YALAN HABERLERİ OKUDUKÇA BEN"

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düştü.

Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.

"ASLA TAKİP ETMEYECEĞİM"

Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem olmuştu. Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda' hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

Ünlü şarkıcının takipçileri, "Asla 'asla' deme Hadise!" yorumlarında bulunmuştu.

Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, Kaan Yıldırım'la ayrıldı iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi

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Son Dakika Magazin Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi - Son Dakika Magazin

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