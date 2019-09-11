Hadise'nin kktc konseri, ada'da tartışmalara neden oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamu bankasının 60'ıncı kuruluş yıl resepsiyonunda ünlü sanatçı Hadise 'nin sahne alması tartışmalara neden oldu.Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop-Bank) pazartesi günü Hadise'nin de sahne aldığı bir kutlama eğlencesi düzenledi. Kutlamaya aralarında Başbakan Ersin Tatar 'ın da olduğu üst düzey katılım oldu.Bankanın geceyi sosyal medya üzerinden canlı yayınlaması sonrası eleştiriler ardı ardına geldi. Gazeteciler ve vatandaşlar, Koop-Bank'a yönelik eleştirilerde bulundu. Gazeteci Kartal Harman, "Hadise'ye 250 bin TL veren Koop, ne zaman yerli sanatçıları desteklemeyi düşüneceksiniz? Koop demek yerli üretimi desteklemek demektir. Yazık sizlere" derken, Levent Kutay, "Hadise ve Kooperatif. Ne desem boş" derken, Ahmet Tolgay , Koop Bankası'nın kuruluş yıl dönümü etkinliğinde 250 bin TL.'lik bir ödemeyle Hadise'ye program yaptırması bayağı hadise oldu ülkemizde" yorumunu yaptı.Gazeteci Alihan Pehlivan ise, "Normal bir dönemden geçsek ve bu dönem içinde Türkiye 'den pop starlar gelip konser verse bir şey demeye kimsenin yüzü olmaz. Ama okulların eksik sınıflarla açıldığı, yollardaki çukurların yamalarla kapatılmaya çalışıldığı, Sağlık Bakanlığı 'nın ilaç parası arayışı içinde olduğu bir dönemde bu kadar şatafatlı, bu kadar görkemli bir kutlama. Ne diyelim, yakında daha büyük hadiseler çıkmadan bu Hadise'yi dinlediğimiz ve izlediğimiz iyi mi oldu?" ifadelerini kullandı.

KKTC medyasında da geniş yer bulan konsere tepkiler sonrası Koop-Bank Genel Müdürü Kemal Ataman yazılı açıklama yaptı. Olayın çarpıtıldığını savunan Ataman, gecede Mazhar Alanson'un sahne alacağını, ancak rahatsızlandığı için Hadise ile anlaştıklarını söyledi.

Ataman şöyle devam etti; "Hadise sahne aldı ve hadise koptu. 'Yerli sanatçılar varken Türkiye'den yabancı sanatçı gelmiş'. Biraz kendimize gelelim. Öyle yerliyi destekleyelim diyerek birini ne MFÖ yapabiliriz, ne Ziynet Sali, ne de Hadise. Geçmişte birçok gecemizde yerli sanatçılar yer almıştı. Bu görmezden geliniyor. Koparılan hadisede Koopbank'ın bu toplumun gözünde diğer tüm bankalardan farklı bir konumda olduğunu sevindirici şekilde bir kez daha gördük. Yaşananları değerlendireceğiz ve gözden kaçan bir şey olmuşsa bundan ders çıkarabilecek ve bunu söyleyebilecek insanlarız. Ancak konuyu yerli-yabancı boyutuna çekmek, ya da kişiler üzerinden konuşmak veya siyasileştirmek artık nefret söylemidir, sanatçıya da bankamıza da saygı sınırlarını aşar."