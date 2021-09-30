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Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu - Son Dakika

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu

30.09.2021 17:16

Malatya'da hafif ticari bir aracın sürücüsü, ışığın yanmasıyla bekleyen başka bir araca aldırmadan yolana devam etmesi sebebiyle motosikletle çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu. Olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Battalgazi ilçesi Çevreyolu TÜVTÜRK kavşağında; kırmızı ışığın yanmasına rağmen yoluna devam eden E.T. idaresindeki 44 KK 453 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan H.B. idaresindeki 02 FY 937 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAVAYA UÇTU

Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün ışığın yanmasıyla beklemeye başlayan başka bir araca aldırmadan yoluna devam ettiği ve motosikletle çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa anbean kameralara yansıdı.

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu

TÜVTÜRK, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu - Son Dakika
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