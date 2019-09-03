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Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

7 saat önce

Tokat'ta hafif ticari aracın yol kenarında dinlenen kişilere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Tokat'ta hafif ticari aracın yol kenarında dinlenen kişilere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, D-100 kara yolunun Erbaa ilçesi Değirmenli köy kavşağında Mürsel Koca (54) yönetimindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, yol kenarında kendi araçlarının yanında dinlenen aileye çarptı.

Kazada yaralanan Yıldız Yücel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Mürsel ve beraberindeki İpek (52) ve Elif Koca (64) ile Erdal (51) Rümeysa (14) ve Hayrünnisa Yücel (15), Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tokat, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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