Hafriyat kamyonu aracı biçti: TEM'de 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada , 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü E.T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikamete geçen kamyon 4 araca çarptı.

BAKICI CAMDAN FIRLADI

Kamyonun çarptığı 34 BGV 965 plakalı cipteki bakıcısı olduğu öğrenilen Türkmenistan uyruklu Şirin isimli kadın camdan fırladı. Feci kazada anne Deniz Serinpınar ve 3 yaşındaki çocuğu Doğa Serinpınar da ağır şekilde yaralandı.

ANNE VE BAKICI ÖLDÜ, BEBEK AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkmen bakıcı Şirin olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan anne ve çocuğunu kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Anne Deniz Serinpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Doğa'nın tedavisi devam ederken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖR KAÇTI, KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan hafriyat kamyonunun şoförü E.T. kaza sonrası kamyonu bırakarak olay yerinden kaçtı. Şoförün peşine düşen polis ekipleri E.T.'yi yakaladı. E.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü,