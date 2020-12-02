Hafta sonu kısıtlamaları pazaryerlerinin günlerini değiştirdi - Son Dakika

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Pamukkale ilçesindeki pazaryerlerinde düzenleme yaptı.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar yerleri ile ilgili düzenleme yaptı. Buna göre cumartesi günü açılması gereken Fatih, Dokuzkavaklar, Kuruçay, Zeytinköy, Güzelköy ve Kocadere pazarları Cuma günü yerlerinde açılacak. Pazar günü açık olması gereken Bağbaşı, Pelitlibağ, Pınarkent ve Karakova pazarları da Pazartesi günü kurulacak. - DENİZLİ