HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR - Son Dakika
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HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR

18.04.2022 11:32

MERSİN'de yaşayan Ali Oğuz (40) ile haftada 2 gün yiyecek götürdüğü tilkiyle arasında bir bağ oluştu.

MERSİN'de yaşayan Ali Oğuz (40) ile haftada 2 gün yiyecek götürdüğü tilkiyle arasında bir bağ oluştu. Oğuz, Oğlum diye çağırdığı tilkiyi kucağına alıp seviyor.

İtfaiyeci Ali Oğuz, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Yaylası'ndaki kar nedeniyle besin bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek verirken, bir tilkiyi de beslemeye başladı. Kısa sürede tilkiyle bağ kuran Oğuz, haftada iki gün yaşadığı ormanlık alana giderek onunla yakından ilgileniyor. Gittiği zaman göremese de Oğlum diye seslenince tilkinin yanına geldiğini dile getiren Oğuz, kucağına alıp sevdiğini, zaman zaman oyunlar oynadığını söyledi. Oğuz, Sesimi duyunca koşa koşa geliyor. İlk başlarda elimi ısırıyordu ama şimdi alıştı bana. Görenler 'Korkmuyor musun' diye soruyor. Hayvanları çok seviyorum. Bizim can dostlarımız? dedi.

HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR
HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR
HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR
HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR
HAFTADA 2 GÜN, 'OĞLUM' DİYE SESLENDİĞİ TİLKİYİ BESLİYOR

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Kaynak: DHA

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