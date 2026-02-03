Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
03.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Mert Hakan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; Sulh Ceza Hakimliği, Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan için karar

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen futbolda bahis soruşturmasında, aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 futbolcu tutuklanmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek'in 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "şike" suçundan tutuklanmaları talep edildiği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, cumartesi günü gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında takım kaptanları Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı vererek, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Asla yalnız değil, biz suçsuzluğuna inanıyoruz. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşup tekrar aramıza dönecektir." demişti.

Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:53:41. #7.11#
SON DAKİKA: Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.