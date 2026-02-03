Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; Sulh Ceza Hakimliği, Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen futbolda bahis soruşturmasında, aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 futbolcu tutuklanmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek'in 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "şike" suçundan tutuklanmaları talep edildiği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, cumartesi günü gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında takım kaptanları Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı vererek, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Asla yalnız değil, biz suçsuzluğuna inanıyoruz. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşup tekrar aramıza dönecektir." demişti.