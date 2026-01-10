HAGİAD\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erkan mesajında, basının kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasındaki önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi; "Basın, demokrasinin güçlenmesinde ve toplumsal bilincin oluşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Özellikle Kayseri basını; şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine sağladığı katkılarla büyük bir değere sahiptir. Bu vesileyle, başta Kayseri basını olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - KAYSERİ