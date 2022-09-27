Süper Tayfun Noru Çin'in Hainan Eyaletini Etkisi Altına Alacak - Son Dakika
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Süper Tayfun Noru Çin'in Hainan Eyaletini Etkisi Altına Alacak

27.09.2022 17:24
Süper Tayfun Noru Çin'in Hainan Eyaletini Etkisi Altına Alacak

HAİKOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin yerel yetkilileri, 2022 yılının Pasifik tayfun mevsiminin 16. adı konulmuş fırtınası olan Noru'nun, Salı erken saatlerde tekrar yoğunlaşarak süper tayfun haline geldiğini ve Hainan'a yaklaşmakta olduğunu bildirdi.

HAİKOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin yerel yetkilileri, 2022 yılının Pasifik tayfun mevsiminin 16. adı konulmuş fırtınası olan Noru'nun, Salı erken saatlerde tekrar yoğunlaşarak süper tayfun haline geldiğini ve Hainan'a yaklaşmakta olduğunu bildirdi. Hainan Meteoroloji Servisi'ne göre, tayfunun merkezi Salı sabahı 6.00'da Hainan'nın Sansha kentine bağlı Yongxing adasının yaklaşık 145 kilometre güneydoğusunda bulunuyordu ve tayfunun merkezinde azami rüzgar hızı saniyede 51-56 metreye ulaşıyordu. Hava tahminlerine göre Noru, güç kazanırken batıya doğru saatte 20 kilometre hızla ilerleyecek ve Çarşamba sabahı Vietnam'ın orta kesimindeki kıyıya ulaşacak. Tayfun nedeniyle Hainan'da bazı tren seferleri askıya alındı ve eyaletin merkezi Haiku'daki üç limanın faaliyetlerinin Salı günü 15.00'ten itibaren askıya alınması kararlaştırıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Tayfun Noru Çin'in Hainan Eyaletini Etkisi Altına Alacak - Son Dakika

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