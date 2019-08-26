Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ'ten kayyum Güzeloğlu'na destek
Son Dakika Güncel Haber

HAK-İŞ'ten kayyum Güzeloğlu'na destek

1 saat önce

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile üyeleri Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na destek vermek amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ'ten kayyum Güzeloğlu'na destek, System.String[]

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile üyeleri Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na destek vermek amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na sivil toplum kuruluşlarının destek ziyaretleri devam ediyor. HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile üyeleri Valive Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na destek vermek amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


"Güzeloğlu, tecrübesiyle büyükşehir belediyesini yönetecek"


Görevlendirme sayesinde Diyarbakır'da hizmet atağının başlayacağını belirten Başkan Ercan Kahraman, "Güzeloğlu, Diyarbakır'da büyük projelerle adını duyurmuştu. Şimdi Güzeloğlu tecrübesiyle büyükşehir belediyesini yönetecek. Diyarbakır'ın sorunlarını bilen Güzeloğlu, belediyenin imkanlarını vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerde kullanacak. Destek verdiğimiz Güzeloğlu'nun kentimizde iyi işler yapacağından şüphemiz yok" dedi.


Vali ve Başkan Vekili Güzeloğlu ise nezaket ziyareti için Ercan ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Hizmet İş Sendikası, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı'ndan oğlunu terörden kurtaran anneye: Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var
Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Kaza yerinden tesadüfen geçen baba, kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi 36 günlük Asel bebek için ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:14:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ'ten kayyum Güzeloğlu'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]