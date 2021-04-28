HAK-İŞ'ten Öz Gıda İş Sendikasına ziyaret - Son Dakika

HAK-İŞ'ten Öz Gıda İş Sendikasına ziyaret

28.04.2021 15:41
HAK-İŞ'ten Öz Gıda İş Sendikasına ziyaret, System.String[]

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümüne ilişkin, "Her kurumun şartlarını dikkate alarak, mevsimlik ve geçici işçilerin, sosyal güvenlik kesintilerinin sağlandığı, işsizlik ödeneğini yararlanabildiği ve 12 ay çalışan işçilerin elde ettiği hakların...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümüne ilişkin, "Her kurumun şartlarını dikkate alarak, mevsimlik ve geçici işçilerin, sosyal güvenlik kesintilerinin sağlandığı, işsizlik ödeneğini yararlanabildiği ve 12 ay çalışan işçilerin elde ettiği hakların hepsinin kendilerine de sağlanacağı bir model için çalışıyoruz." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Öz Gıda İş Sendikasını ziyaret etti.

Kamudaki mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümü konusunda ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde yetki aldıktan sonra ciddi bir mücadele başlattıklarını belirten Arslan, "Bir kaç ay çalışan ÇAYKUR'daki işçilerimiz, o zamanki Genel Müdürümüzün katkıları ile 6 aylık çalışma imkanını elde etti." diye konuştu.

Çay işçisi olarak kamuda çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin emeklilik hakkından yararlanması için çalışma başlattıklarını ifade eden Arslan, çalışmadıkları süre içerisinde işçilerin hizmet akitlerinin askıda olduğunu, bu konuda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Başkan Mahmut Arslan, şöyle devam etti:

"Mevsimlik ve geçici işçiler, işsiz sayılmadıkları için işsizlik sigortasının ödeneği ve yardımından faydalanamıyorlar. Dolayısıyla hizmet akitleri askıda olduğu için başka bir işte çalışma imkanları yok. Çalışırlarsa hizmet akitleri için risk oluşturuyorlar. Hizmet akitlerinin yenilenmeme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu arkadaşlarımız, 6 ay çalışmış olsalar bile emeklilik haklarını elde edebilmeleri hemen hemen imkansız hale geliyor. İşçilerin, 12 ay çalışmalarını sağlayacak mücadelenin hep öncülüğünü yaptık. Her kurumun şartlarını dikkate alarak, mevsimlik ve geçici işçilerin, SGK kesintilerinin sağlandığı, işsizlik ödeneğini alabildikleri ve 12 ay çalışan işçilerin elde ettiği hakların hepsinin kendilerine de sağlanacağı bir model için çalışıyoruz."

"En fazla haksızlığa uğrayan ve mağdur olan grup"

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin de işçiler içerisinde, mevsimlik ve geçici işçilerin en fazla haksızlığa uğrayan ve mağdur olan grup olduğunu söyledi.

Şahin, işçilerin yasa gereği en fazla 180 gün çalışabildiğini, iş akitleri askıya alınan işçilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu sosyal haklardan yararlanamadığını anlattı.

Bölgedeki çay işçilerinin yaşadıkları problemlerin çözümü için ilgili bakanlıklarla görüşme yaptıklarını dile getiren Mehmet Şahin, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımız ömür boyu çalışsalar bile prim gün sayısını tamamlayamadıkları için emekli olamamaktadırlar. Çözüm önerilerimizin birinci etabında, 4447 sayılı yasada bir değişikliğe gidilerek, bu arkadaşlarımızın iş akitlerinin askıya alındığı sürelerde işsiz sayılmalarının önünün açılmasını istiyoruz. İkinci etabımızda ise son 3 yılda, 600 gün prim ödeme zorunluluğunun da 450 güne düşürülmesini istiyoruz. Bir diğeri de bu arkadaşlarımızın kamuda, kurumların el verdiği ölçüde çalışma sürelerini uzatılmasını istiyoruz. ÇAYKUR'daki işçilerimiz şu anda 180 gün çalışabiliyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 9 ay 29 güne kadar kurumlar isterse ve ihtiyaç duyarsa bu arkadaşlarımız çalışabilir. Çay sektöründe maalesef bu imkandan uzağız. Bu arkadaşlarımızın 180 gün olan çalışma sürelerini, KHK ile belirtilen üst limit kadar yani 9 ay 29 gün olarak çalıştırılmasını talep ediyoruz. Bir diğeri de yine primlerle ilgili, işsizlik fonundan imkan sağlanarak, bu arkadaşlarımızın çalışmadıkları sürelerdeki primleri ödenerek emekli olabilmelerinin önünün açılması lazımdır. Bütün bunlar gerçekleştikten sonra nihai hedefimiz, bu arkadaşlarımızın kadroya kavuşmasıdır."

Mahmut Arslan, İşsizlik, Hak İş, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Öz Gıda İş Sendikasına ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ'ten Öz Gıda İş Sendikasına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement