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HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

7 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığına bağlı sendika üyeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası dahilinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığına bağlı sendika üyeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası dahilinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyasına' konfederasyon olarak destek verdiklerini belirterek; "Gerçekleştirilecek kampanyayı daha önceden tüm üyelerimize haber vermiştik. Konfederasyonumuza bağlı sendikaların şube başkanları da üyelerine duyuru yaparak birçok üyemizin programa katılmasını sağladı. Bize gösterilen bölgeye de çok kısa zaman içerisinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah diktiğimiz tüm fidanlar tutar ve geleceğimize nefes olur" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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