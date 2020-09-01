Hakan Bahran, Emar Grup FK

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde tecrübeli ve başarılı futbolcu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Siyahlılar kadrosuna önemli bir ismi kadrosuna kattı. Kayseri Emar Grup FK, geçen sezon Konya Ereğlispor forması giyen 1991 doğumlu kanat oyuncusu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı. Birçok takımda hem amatör olarak hem de profesyonel olarak forma giyen Hakan Bahran yeni sezonda Emar Grup Fk forması giyecek.

2002 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor'da futbola başlayan Hakan Bahran, ardından Kayseri Erciyesspor, Yalovaspor, Arsuz Karaağaçspor, Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Maltepespor, Fethiyespor, Hacettespor, Sandıklıspor, Çatalcaspor, Karaman Belediyespor, Gönen Belediyespor ve son olarak Konya Ereğlispor forması giydi.

İşte Hakan Bahran'ın oynadığı maç sayısı ve attığı gol sayısı;

U21 Ligi - 55 maç 19 gol

Türkiye Kupası - 7 maç 4 gol

TFF 3.Lig - 120 maç 17 gol

TFF 2.Lig - 12 maç 1 gol

TFF 1.Lig - 2 maç

DSGL Türkiye Şampiyonası - 2 maç

DSGL - 31 maç 11 gol

U18 Türkiye Finalleri - 1 maç

Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 - 1 maç 1 gol

BAL Ligi - 40 maç 5 gol - KAYSERİ