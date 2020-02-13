Hakan Canan Can: "Gümüşhanespor maçını kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Canan Can: 'Gümüşhanespor maçını kazanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Hakan Canan Can: "Gümüşhanespor maçını kazanmak istiyoruz"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, dönüm maçı olarak gördüklerini Gümüşhane karşılaşmasını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Hakan Canan Can:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, dönüm maçı olarak gördüklerini Gümüşhane karşılaşmasını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.


Tarsus İdman Yurdu Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak, "Kümede kalma mücadelesi veren Gümüşhanespor maçının çok zor ve çetin geçeceğinin bilincindeyiz. Teknik ekip ve oyunculara güveniyoruz. Her zaman yanımızda olan olmazsa olmazlarımız cefakar ve vefakar taraftarlarımızın destekleri ile Gümüşhanespor maçını kazanarak şeytanın bacağını kırarak moral bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Gümüşhanespor maçı öncesi oyuncuların, gayretli ve istekli olmasını kendilerini sevindirdiğini belirten Can, "Oyuncularımız Gümüşhanespor maçını kazanmak istemektedirler. Teknik direktörümüz Ergün Penbe de oyuncularını bu maça motive etmektedir. Olmazsa olmazımız, cefakar ve vefakar taraftarlarımızı Gümüşhanespor maçına şimdiden davet ediyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde Gümüşhanespor maçını kazanarak ligde beyaz sayfa açmayı hedefliyoruz. Gümüşhane maçını dönüm olarak görmekteyiz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.


Tarsus İdman Yurdu, Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ergün Penbe gözetiminde Burhanettin Kocamaz Tesisleri'nde günü tek antrenman yaparak sürdürdü. - MERSİN

Gümüşhanespor, Gümüşhane, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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