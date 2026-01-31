Hakan Fidan'dan Gençlere Aktif Olma Çağrısı - Son Dakika
Hakan Fidan'dan Gençlere Aktif Olma Çağrısı

31.01.2026 13:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TÜGVA programında gençlerin aktivizm ve sosyal projelere katılmalarını vurguladı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği İhtisas Akademi 2026 Lansman Programına konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizmin içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli, ama çok kıymetli" dedi. Bakan Fidan, "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA'nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından gençlere ve üniversite öğrencilerine verilecek olan 8 haftalık programın Lansmanı Eyüpsultan'da bulunan TÜGVA Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Genel merkezde düzenlenen İhtisas Akademi 2026 Lansman Programına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmacı olarak katıldı.

"TÜGVA'nın çalışma, çaba başkanımızı buraya gelmeden önce de dinledim"

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TÜGVA'nın çalışmalarını beğendiğini ifade etti. Bakan Hakan Fidan, "Aranızda bulunmak benim için dün İran Görüşmelerine katılmak neredeyse eş bir husus. Çünkü gerçekten vatanda hizmet, millete hizmet, devlete hizmet sınır tanımayan alan tanımayan bir konu koyduğu bir konu. TÜGVA'nın çalışma, çaba başkanımızı buraya gelmeden önce de dinledim ve her türlü takdirin, övgünün gerçekten üstünde. Bizim gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin, bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek, gençleri örgütleyerek gençlere, toplumsal faydanın devletine değil, bireyler eliyle de yapılabileceğini devletten beklenmesine gerek olmadığını bizim de kendi örgütlenmemizle çabamızla çalışmalarımızla toplumsal fayda üretebileceğimiz, hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir yapılanma haline geldi TÜGVA" dedi.

"Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin"

TÜGVA gibi kuruluşların gençlere fayda sağladığını ifade eden Dışişleri Bakan Hakan Fidan, TÜGVA ve benzer kuruluşların sayılarının artması gerektiğini söyledi.

Konuşmasını gençlere sosyal projelerde yer almanın faydalı olacağını söyleyerek devam ettiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ülke çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olması, bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun; bildiğimiz bilmediğimiz, burada olan olmayan bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı, hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizim yaşımıza geldiği zaman da dönüp geriye baktığında, geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindirdi. Sizlerin bu yaşlarda aktivizmin içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli. Bizim bütün gençlerimizin bu şuurla, bu ruhla sahip olması Milli Eğitimimizin de gerçek hedefi esas itibarıyle" şeklinde konuştu.

Bizim bütün gençlerimizin bu şuura bu ruha sahip olması, Milli Eğitimimizin gerçek hedefi olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün kurumlarıyla, hocalarımızla vermeye çalıştığı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında tabii ki topluma bir ufuk da verilmesi gerekiyor. Devlet kurumları, asker ocağından tutun da okullarımıza kadar, devlet kurumlarına kadar her yerde bunu vermeye çalışıyoruz. Ama toplumun kendi kendine zorunluluk olmadan, menfaat beklemeden, para beklemeden, makam beklemeden bir iyiliği, bir faydayı harekete geçirmesi kadar kıymetli bir şey yok. Ben bir toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan hususta bir toplum kendi başına kaldığı zaman bireyleriyle ne kadar değer üretebiliyor, sanat üretebiliyor, hayır üretebiliyor, aktivite üretebiliyor?" ifadelerini kullandı.

"Genç yaşlarda bu tür aktivitelerin içerisinde olmanız gençliğini gerçekten aktivizmin içerisinde geçirmiş biri olarak söylüyorum belli noktalarda, çok kıymetli"

Gençlere seslenen Dışişleri Bakan Hakan Fidan, "Bananecilikten ne kadar uzak durabiliyor? Ne kadar bencillikten uzak kalabiliyor? Ne kadar kendinden fedakarlık edip diğeri için, öteki için, diğer insanlar için katkı ortaya koyuyor. Bu gerçekten çok önemli. Genç yaşlarda bu tür aktivitelerin içerisinde olmanız gençliğini gerçekten aktivizmin içerisinde geçirmiş biri olarak söylüyorum belli noktalarda, çok kıymetli. İnşallah Allah sizlere huzurlu ömür verir, hayırlı başarılar verir ve belli yıllarınıza baktığınızda 'İyi ki vardım' diyeceksiniz. 'Oradaydım, bu faaliyetin içindeydim'. Buradaki arkadaşlıklar, iş birlikleri hiçbir zaman unutamayacağınız anlar olacak. Buradaki anların anlamı, ruhu psikolojiniz üzerinde bıraktığı etki hiçbir zaman için silinmeyecek" cümlelerini kullandı.

"Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek"

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, "Birçok olayı, ilişkiyi buradaki tattığınız hususlar üzerinden ileride tanımlayacaksınız. Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Benim söylediğim doğru. Benim söylediğim hakikat yaşamış biri olarak söylüyorum. Bakın, etrafımızda bizim yaşlarımızda olup, gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi o oluşum yıllarında, enerjinin en yüksek olduğu o yaşlarda, gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler. Onun için de TÜGVA'nın böyle bir anlam dünyasına, eylem dünyasına zemin hazırladığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İhtisas Programı'nın eylemle bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini kıymetli bulduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA'nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus. Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Katkı verecek olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden programda Bakan Hakan Fidan, gençlerin sorularını yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Hakan Fidan, Politika, Yerel, Son Dakika

