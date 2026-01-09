Hakan Fidan UNRWA Genel Komiseri\'ni Kabul Etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.
