Hakan Keleş: Şampiyonluk tarif edilemez bir duygu

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 44 yıl sonra gelen şampiyonluğun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti.

TFF 1'inci Lig'in son haftasında GZT Giresunspor, Tuzlaspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakan Keleş, şampiyonluğun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, "Şampiyonluk çok güzel. Bizim şampiyonluğumuz inanın müthiş bir hikaye ile başladı. Şu an mutlu sona ulaştı. Hikayenin içinde rekorlar var, sakatlıklar, gençler, transfer kapalı. Bir sürü hikayenin içinde bir sürü şey var. Ama önemli şampiyon olmaktı. Hak ettiğimiz, istediğimiz şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Onu da dindirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu an sevinelim. Müthiş bir hikaye çünkü. Ama planımız, her şeyimiz hazır. İnşallah orada da iyi bir grafik yakalarız. Stadımızı bile değiştirdik. İlk maçımıza gençlerle çıktı. Transferlerimiz kapalı. Müthiş şeylerle uğraştık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandı. Bütün Giresun'a armağan olsun" dedi.