Son Dakika Haberleri: Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'ün İddianamesi Kabul Edildi

Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'ün İddianamesi Kabul Edildi

48 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür için hazırlanan iddianame kabul edildi.

Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'ün İddianamesi Kabul Edildi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür için hazırlanan iddianame kabul edildi. Şükür 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Selmet Şükür 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede Şükür'ün evinde yapılan aramada FETÖ'nün propaganda amacıyla kullandığı ve kayyum atanan yayın evine ait örgütün ele başı Fetullah Gülen'inde yazarı olduğu 2 adet kitap ele geçirildiği belirtilerek, sanığın mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Selmet Şükür'ün mahkemesine 5 Şubat 2019 tarihinde başlanacak. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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