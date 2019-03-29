Hakareti Yokluğa Mahkum Eden Asil Bir Tavır Sergilemiş"

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Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü