Hakem Atilla Karaoğlan: Sorumluluğumuzun Farkındayız

10.02.2026 18:19
Karaoğlan, hakemliğin önemine ve genç hakemlere destek vermeye vurgu yaptı.

FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, "Hakemlik çok önemli bir olgu. Bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın da farkındayız. Hakem gelişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Bir hakemin Süper Lig seviyesinde maç yönetebilmesi için büyük emek gerekiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrası FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakemliğin çok önemli bir olgu olduğunu ifade eden Karaoğlan, "2026 yılında FIFA Kokartı takmaya hak kazanmış hakemler olarak buradayız. Sizlerle bir araya geldik. Bizim için güzel bir duygu. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah buradaki sinerjiyle birlikte sezonun geri kalanında hem Türkiye'de liglerde başarılarımızın artarak devam edeceğini umut ediyorum. Aynı zaman FIFA Kokartı takmayı hak eden arkadaşlarıma da uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum. Hakemlik çok önemli bir olgu. Bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın da farkındayız. Hakem gelişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Bir hakemin Süper Lig seviyesinde maç yönetebilmesi için büyük emek gerekiyor. Ben 2004 yılında hakemliğe başladım. Süper Lig'e ise 2019 yılında çıktım. Çok uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda Süper Lig'de görev alıyoruz ancak geriden gelen çok güçlü bir ordu var. Genç kardeşlerimiz var. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onların tecrübelerini artırarak bizim seviyemizde maç yönetebilmeleri ve bizden bayrağı devralmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Futbol federasyonumuzun ve Merkez Hakem Kurulumuzun bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Genç kardeşlerimizin çok önemli maçlarda görev alacaklarına umut ediyorum ve buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

