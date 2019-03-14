Son Dakika Haberleri: Hakemden Hakeme Sahada Evlenme Teklifi

Hakemden Hakeme Sahada Evlenme Teklifi

2 saat önce

- Hakemden hakeme sahada evlenme teklifi Maç durduğu sırada hakem masasına gelen başhakem, hakem kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptıAYDIN - Aydın'da, oynanan basketbol maçının durmasını fırsat bilerek hakem masasına gelen başhakem Ahmet alan, hakem kız arkadaşı Pelin Çelik'e...

- Hakemden hakeme sahada evlenme teklifi
Maç durduğu sırada hakem masasına gelen başhakem, hakem kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı

AYDIN - Aydın'da, oynanan basketbol maçının durmasını fırsat bilerek hakem masasına gelen başhakem Ahmet alan, hakem kız arkadaşı Pelin Çelik'e sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.
Aydın'da basketbol il hakemi olarak görev yapan ve Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli olan Ahmet Ala, kısa bir süre önce masa görevlilerinden Pelin Çelik ile arkadaşlık kurdu. Bir süre sonra arkadaşlıkları ilerleyen hakemler evlilik planları yapmaya başladı.
Sürpriz olay ise bugün maç sırasında gerçekleşti.
Söke Spor Salonunda oynanan okullar arası basketbol müsabakası sırasında oyun durduğu bir anda mikrofonu eline alarak hakem masasına gelen başhakem Ahmet Ala, cebinden çıkardığı yüzükle birlikte Pelin Çelik'e "Benimle Evlenir misin?" dedi.
Sahalarda görmeye alışkın olmadıkları bu sürpriz evlenme teklifine şahit olan sporcular ve seyirciler alkışlarla genç çifte tezahürat yaptı. Aldığı sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Pelin Çelik ise, alkışlar eşliğinde "Evet" cevabını verdi. Sahada evlilik kararı alan genç hakem çift, yaşadıkları mutluluğu arkadaşları ve sporcularla paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

basketbol, Güncel
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