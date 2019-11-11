Son Dakika Haberleri: Hakim, savcı ve hükümlülerden "Bugün Fidan Yarın Nefes" programına destek
Son Dakika Güncel Hakim, savcı ve hükümlülerden 'Bugün Fidan Yarın Nefes' programına destek

Hakim, savcı ve hükümlülerden "Bugün Fidan Yarın Nefes" programına destek

6 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına hakim, savcı, hükümlülerin katılımıyla bin 500 fidanı toprakla buluşturup, 500 fidanın dağıtımını gerçekleştirerek destek verdi.

Hakim, savcı ve hükümlülerden

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına hakim, savcı, hükümlülerin katılımıyla bin 500 fidanı toprakla buluşturup, 500 fidanın dağıtımını gerçekleştirerek destek verdi.

Adliye binasında Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından temin edilen fidanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü ve Musa Ünel ile Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adliye binasında Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından temin edilen 500 fidannın dağıtımını yaptı.

Başsavcı Yurdagül, dağıtım sırasında fidan alan kişilerden, fidanları mutlaka toprakla buluşturmalarını istedi.

Daha sonra, Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül ve beraberindekiler, hükümlülerle birlikte Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'nde gerçekeştirilen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Başsavcı Yurdagül ve beraberindekiler, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde daha önce oluşturulan Adana Adliyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına da fidan dikip, eski fidanların bakımını yaptı.

Başsavcı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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